Mattarella celebra il trionfo dell' Italvolley | Vi aspetto al Quirinale
È una giornata storica per la pallavolo azzurra: l' Italvolley maschile si conferma sul tetto del mondo. Gli Azzurri guidati da Fefé De Giorgi, che si presentavano al Mondiale nelle Filippine da campioni in carica, hanno difeso il titolo conquistato nel 2022 a Katowice battendo in finale la Bulgaria con il punteggio di 3-1. Si tratta del quinto mondiale nella storia a livello maschile, che arriva sulla scia di quello conquistato dalle ragazze tre settimane fa a Bangkok. Per la prima volta nella storia, l'Italia è campione del mondo nello stesso anno sia con la nazionale maschile sia con quella femminile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sergio Mattarella celebra l'Unione Europea e la invita a tornare protagonista: tesi decisamente discutibili
Il 20 settembre si celebra la prima Giornata degli Internati italiani nei campi di concentramento. Le tre associazioni che ne curano la memoria sono state ricevute al Quirinale dal Capo dello Stato Mattarella. #ANSA Vai su X
Il cisternese Mario Ciavaglia, 102 anni, da Mattarella per la Giornata degli Internati Per leggere l'articolo clicca su https://latorreoggi.it/mattarella-celebra-mario-ciavaglia-102-anni-e-tutti-gli-internati-italiani/ - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella celebra il trionfo dell'Italvolley: "Vi aspetto al Quirinale" - Il capo dello Stato ha invitato la nazionale campione del mondo al Quirinale per mercoledì 8 ottobre alle 16, insieme alle Azzurre di Julio Velasco ... Si legge su ilgiornale.it
Italvolley campione, Meloni: «Hanno scritto la storia». Mattarella invita le azzurre al Colle - Applausi e complimenti per l’impresa dell’Italvolley di Alessia Orro, vittoriose al campionato del mondo in Thailandia, anche dalle massime cariche dello Stato. unionesarda.it scrive