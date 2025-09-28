Mattarella celebra il trionfo dell' Italvolley | Vi aspetto al Quirinale

È una giornata storica per la pallavolo azzurra: l' Italvolley maschile si conferma sul tetto del mondo. Gli Azzurri guidati da Fefé De Giorgi, che si presentavano al Mondiale nelle Filippine da campioni in carica, hanno difeso il titolo conquistato nel 2022 a Katowice battendo in finale la Bulgaria con il punteggio di 3-1. Si tratta del quinto mondiale nella storia a livello maschile, che arriva sulla scia di quello conquistato dalle ragazze tre settimane fa a Bangkok. Per la prima volta nella storia, l'Italia è campione del mondo nello stesso anno sia con la nazionale maschile sia con quella femminile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

