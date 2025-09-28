Onore. La notizia è stata lanciata dal primo cittadino, Ettore Schiavi, con un post sui social: “quest’oggi, presso la sala consiliare del Comune, – scrive il sindaco – il chitarrista dei Pinguini Tattici Nucleari, Lorenzo Pasini, si è unito in matrimonio con Sofia”. Schiavi ha poi pubblicato una foto assieme agli sposini e ai testimoni. “Alla domanda sul perché avesse scelto proprio Onore – si legge nel post –, Lorenzo ha risposto scherzosamente: “Perché nessun altro Comune aveva una sala consiliare così bella”. Il sindaco ha quindi rivolto ai due sposi gli auguri di una felice vita insieme: “Tanti auguri di buona vita Lorenzo e Sofia!”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Matrimonio “nucleare” a Onore: si sposa il chitarrista dei “Pinguini”