Prosegue nei comuni della Bassa Romagna il programma di ’ Acqua ’ il progetto di AterFondazione e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, con due monologhi (biglietto a 5 euro). Il primo, alle 20.30 di oggi alla Rocca sforzesca di Bagnara ha per protagonista Matilde Vigna, autrice e interprete di ’Una riga nera al piano di sopra. Monologo per alluvioni al contrario’, una produzione ERT Emilia-Romagna Teatro Fondazione. Il monologo intreccia due storie: la tragedia dell’ alluvione del Polesine del 1951 – attraverso le parole di chi l’ha vissuto – e la vicenda di una donna che, tra separazioni, cambiamenti, traslochi, mutui, ci mostra un’alluvione al contrario, piena di case, oggetti, possibilità di scelta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Matilde Vigna, monologo sull’alluvione