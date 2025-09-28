Matilde Donati (nella foto), otto anni, giovanissima cantante lucchese ancora una volta incanta il web, questa volta con la canzone è una dedica ai nonni, di cui è autore il papà musicista Maurizio Donati, brano scritto dopo l’improvvisa scomparsa del nonno materno. L’idea di omaggiare la figura dei nonni è una ispirazione arrivata improvvisamente a Maurizio, in una notte in cui è comparsa una melodia nella mente, frutto di un sogno e subito fissata sul telefono cellulare con una registrazione vocale. Il testo e il video della canzone, raccontano i gesti e l’amore che accomunano tutti i nonni ai rispettivi nipoti e gli insegnamenti che nella loro semplicità accompagnano i bambini fino all’età adulta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Matilde Donati incanta ancora. Boom in rete per l’ultimo singolo