Materia il respiro del legno a Palazzo della Corgna L’arte di Herbert Golser in mostra a Castiglione

Si chiama “Materia, il respiro del legno” il nuovo progetto espositivo inaugurato a Palazzo della Corgna: è la mostra con le opere dello scultore austriaco Herbert Golser, curata da Riccardo Freddo in collaborazione con Andrea Baffoni, storico dell’arte e consulente di Lagodarte che organizza la mostra (in collaborazione con La Casa degli Artisti di Perugia) e gestisce gli spazi museali del palazzo rinascimentale e della Rocca Medievale: “Materia” (nella foto) è visitabile fino al 9 novembre con un allestimento che si intreccia con la storia del palazzo, dimora della famiglia della Corgna e luogo di fasti cortigiani tra il XVI e il XVII secolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

