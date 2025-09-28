Materia il respiro del legno a Palazzo della Corgna L’arte di Herbert Golser in mostra a Castiglione
Si chiama “Materia, il respiro del legno” il nuovo progetto espositivo inaugurato a Palazzo della Corgna: è la mostra con le opere dello scultore austriaco Herbert Golser, curata da Riccardo Freddo in collaborazione con Andrea Baffoni, storico dell’arte e consulente di Lagodarte che organizza la mostra (in collaborazione con La Casa degli Artisti di Perugia) e gestisce gli spazi museali del palazzo rinascimentale e della Rocca Medievale: “Materia” (nella foto) è visitabile fino al 9 novembre con un allestimento che si intreccia con la storia del palazzo, dimora della famiglia della Corgna e luogo di fasti cortigiani tra il XVI e il XVII secolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: materia - respiro
Il Respiro della Materia Mostra d’arte contemporanea | Luigi Sandi Museo SanPaolo Dal 20 settembre al 19 ottobre Il Museo SanPaolo apre le sue porte all’arte di Luigi Sandi, maestro capace di trasformare marmo e pietra in un linguaggio vivo, emoz - facebook.com Vai su Facebook
“Materia, il respiro del legno” a Palazzo della Corgna. L’arte di Herbert Golser in mostra a Castiglione - Si chiama “Materia, il respiro del legno” il nuovo progetto espositivo inaugurato a Palazzo della Corgna: è la mostra ... Segnala lanazione.it
Mostre: 'Materia', a Perugia il legno di Herbert Golser dialoga con la pietra secolare - Ci sono luoghi che sembrano fatti apposta per accogliere l’arte e la Rocca Paolina di Perugia è uno di questi. Lo riporta adnkronos.com