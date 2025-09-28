Masso si schianta sulla ferrovia e cade sulla statale a Lecco traffico bloccato e treni fermi

Un grosso masso è caduto sulla ferrovia e sulla statale 36 e ha interrotto la circolazione di treni e auto da Lecco verso nord,.

Grande masso cade su ferrovia e poi in strada, stop a treni - il cosiddetto "Monte marcio" come viene definito dagli abitanti della zona

Masso cade sui binari e sulla Statale a Lecco: l'evacuazione dei passeggeri con l'autoscala - I vigili del fuoco hanno evacuato con una autoscala i passeggeri del treno regionale 2824 di Trenord, partito da Milano e diretto a Tirano, coinvolto nella caduta di un masso di notevoli dimensioni