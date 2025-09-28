Masso blocca la circolazione ferroviaria sulla linea Lecco-Tirano e la statale 36 | 150 passeggeri evacuati dal treno

Ilfattoquotidiano.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grosso masso si è staccato dalla parete rocciosa e ha bloccato in parte la circolazione sulla strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga ” vicino ad Abbadia Lariana, provincia di Lecco. La frana ha interessato anche la linea ferroviaria Lecco-Tirano, che corre parallela la strada, bloccando 150 persone a bordo di un convoglio di Trenord. Fortunatamente lo smottamento non ha colpito automobilisti o il treno che stava sopraggiungendo. Per l’evacuazione, i Vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare un’autoscala. Come riporta Il Giorno è stata riaperta al traffico la corsia di sorpasso della strada statale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

masso blocca la circolazione ferroviaria sulla linea lecco tirano e la statale 36 150 passeggeri evacuati dal treno

© Ilfattoquotidiano.it - Masso blocca la circolazione ferroviaria sulla linea Lecco-Tirano e la statale 36: 150 passeggeri evacuati dal treno

In questa notizia si parla di: masso - blocca

Gigantesco masso blocca la SS36: vigili del fuoco in azione ad Abbadia Lariana

Gigantesco masso blocca la SS36: vigili del fuoco in azione, fermati i treni

masso blocca circolazione ferroviariaMasso sfiora un treno e finisce sulla strada statale 36, più di 150 passeggeri evacuati: le immagini - Un masso si è staccato da una parete rocciosa, è finito sulla linea ferroviaria e poi ha concluso la sua caduta sulla strada statale 36 ... Lo riporta fanpage.it

masso blocca circolazione ferroviariaLecco, enorme masso dalla montagna finisce sulla Statale: treni bloccati, auto su una sola corsia - La caduta, che non è la prima in quel tratto, è avvenuta intorno alle 13. milano.repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Masso Blocca Circolazione Ferroviaria