Masso blocca la circolazione ferroviaria sulla linea Lecco-Tirano e la statale 36 | 150 passeggeri evacuati dal treno

Un grosso masso si è staccato dalla parete rocciosa e ha bloccato in parte la circolazione sulla strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga ” vicino ad Abbadia Lariana, provincia di Lecco. La frana ha interessato anche la linea ferroviaria Lecco-Tirano, che corre parallela la strada, bloccando 150 persone a bordo di un convoglio di Trenord. Fortunatamente lo smottamento non ha colpito automobilisti o il treno che stava sopraggiungendo. Per l’evacuazione, i Vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare un’autoscala. Come riporta Il Giorno è stata riaperta al traffico la corsia di sorpasso della strada statale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Masso blocca la circolazione ferroviaria sulla linea Lecco-Tirano e la statale 36: 150 passeggeri evacuati dal treno

