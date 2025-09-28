Massiccio attacco di droni su Kiev la Polonia chiude lo spazio aereo e schiera i caccia
L’escalation delle ostilità tra Russia e Ucraina ha avuto immediate ripercussioni sulla sicurezza dei Paesi confinanti, in particolare la Polonia. Nelle prime ore di questa mattina, la capitale ucraina, Kiev, è stata teatro di un massiccio attacco con droni lanciato dalle forze russe, come confermato dall’amministrazione militare della città. La gravità dell’incursione aerea ha innescato una risposta immediata e cautelativa da parte delle autorità polacche, le quali hanno deciso di implementare misure eccezionali per proteggere il proprio spazio aereo e i propri cittadini. La reazione polacca: chiusura dello spazio aereo e allerta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
