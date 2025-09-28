Martesana in prima linea Torna il popolo della pace | Uniti contro le guerre
Adda-Martesana contro le guerre raddoppia. Ieri, duemila persone hanno sfilato per le vie di Cernusco "contro il riarmo e contro il genocidio a Gaza". Nastri, cartelli, striscioni e tante bandiere hanno sfidato il maltempo "per dare un’unica voce al territorio". Dopo gli appuntamenti di giugno a Gorgonzola, con un migliaio di presenze, e della settimana scorsa ancora sul Naviglio con un flashmob, il territorio torna a mobilitarsi per la causa. "Si fermi la corsa agli armamenti", dicono gli organizzatori, a rispondere all’appello cittadini e famiglie, istituzioni, partiti politici e sindacati, associazioni, gruppi culturali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
