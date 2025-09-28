Marquez vince il mondiale di MotoGp e Bagnaia conquista il Gp del Giappone

AGI - Francesco Bagnaia (Ducati) vince il Gran Premio del Giappone, sul circuito di Motegi, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota italiano completa, quindi, la personale doppietta in un weekend che lo ha visto tornare al top, ma a festeggiare ancora di più è il compagno di box Marc Marquez, che chiude secondo e vince il nono titolo iridato in carriera a sei anni di distanza dall'ultimo (unico pilota a tornare a vincere dopo oltre cinque anni), eguagliando Valentino Rossi. A completare il podio è Joan Mir (Honda), mentre appena giù dal podio ecco Marco Bezzecchi (Aprilia) e Franco Morbidelli (Ducati VR46). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Marquez vince il mondiale di MotoGp e Bagnaia conquista il Gp del Giappone

