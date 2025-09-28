Marquez vince il 9° Mondiale e raggiunge Rossi nella storia Dal poster di Marc allo scontro che ha cambiato il motociclismo | gli eterni rivali

Lo spagnolo della Ducati eguaglia il record di trionfi del Dottore, idolo del Marc bambino. Poi nel 2015 i duelli in pista, le stoccate, e la celebre resa dei conti in Malesia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

