Marquez-Rossi insieme nella storia ed eterni rivali | dal poster di Marc allo scontro che ha cambiato il motociclismo

Lo spagnolo della Ducati eguaglia il record di trionfi del Dottore, idolo del Marc bambino. Poi nel 2015 i duelli in pista, le stoccate, e la celebre resa dei conti in Malesia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Marquez-Rossi insieme nella storia ed eterni rivali: dal poster di Marc allo scontro che ha cambiato il motociclismo

