Marquez | Ho commesso grandi errori in carriera Ora sono in pace con me stesso

In Giappone lo spagnolo ha conquistato il nono titolo della sua incredibile carriera: "Mi voglio godere il momento". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marquez: "Ho commesso grandi errori in carriera. Ora sono in pace con me stesso"

"Questa volta potremmo intitolarla "affari di famiglia": i fratelli Marquez sono tornati a dominare. Marc ha gestito bene la gara, ma Alex ne aveva di più ed è stato lui a vincere Marc ha anche provato a resistere, poi ha commesso un dritto perché la moto qli stava

"Quando ho visto la ghiaia mi sono sentito uno stupido, ma così sono le gare. Ho commesso un errore, un eccesso di fiducia può essere il tuo peggior nemico. La pole? è tornata la fiducia, ma la velocità…

Marc Marquez è riuscito a chiudere il suo cerchio - Il suo è uno dei più grandi ritorni nella storia dello sport ma quanto fatto dal pilota spagnolo non è comparabile con nessuno ... Come scrive sport.sky.it