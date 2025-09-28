Marquez | Ho commesso grandi errori in carriera Ora sono in pace con me stesso

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Giappone lo spagnolo ha conquistato il nono titolo della sua incredibile carriera: "Mi voglio godere il momento". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marquez: "Ho commesso grandi errori in carriera. Ora sono in pace con me stesso"

In Giappone lo spagnolo ha conquistato il nono titolo della sua incredibile carriera: "Mi voglio godere il momento" - "Ho commesso grandi errori nella mia carriera, ma abbiamo lottato e sono tornato a vincere: ora sono in pace con me stesso". Segnala gazzetta.it

marquez ho commesso grandiMarc Marquez è riuscito a chiudere il suo cerchio - Il suo è uno dei più grandi ritorni nella storia dello sport ma quanto fatto dal pilota spagnolo non è comparabile con nessuno ... Come scrive sport.sky.it

