Piange per la gioia e per la liberazione Marc Marquez, dietro la visiera del suo casco. Lascia andare la tensione, appoggiandosi al serbatoio della sua moto. La Ducati ufficiale che dopo 2184 giorni lo ha portato di nuovo ad alzare il trofeo più importante. Il fenomeno di Cervera è campione del mondo, di nuovo, per la nona volta, la settima in Moto Gp. Il titolo arriva alla fine di una stagione da dominatore: alla bandiera a scacchi, lo spagnolo è arrivato davanti a tutti per 25 volte. Undici nelle gare lunghe e 14 nelle sprint race. A Motegi, nella gara che gli assegna il titolo, non è servito vincere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Marquez è campione del mondo, per la nona volta. Domina la stagione con la Ducati e torna a vincere dopo sei anni