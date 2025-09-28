Marquez è campione del mondo per la nona volta Domina la stagione con la Ducati e torna a vincere dopo sei anni
Piange per la gioia e per la liberazione Marc Marquez, dietro la visiera del suo casco. Lascia andare la tensione, appoggiandosi al serbatoio della sua moto. La Ducati ufficiale che dopo 2184 giorni lo ha portato di nuovo ad alzare il trofeo più importante. Il fenomeno di Cervera è campione del mondo, di nuovo, per la nona volta, la settima in Moto Gp. Il titolo arriva alla fine di una stagione da dominatore: alla bandiera a scacchi, lo spagnolo è arrivato davanti a tutti per 25 volte. Undici nelle gare lunghe e 14 nelle sprint race. A Motegi, nella gara che gli assegna il titolo, non è servito vincere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: marquez - campione
MotoGP Catalogna oggi: Marc Marquez vince la 14' sprint dell'anno, Ducati campione Mondiale costruttori
Marc Marquez vince la Sprint del Gp di Catalogna: Bagnaia 14°, Ducati campione costruttori
Marquez ha un ritmo da campione. Bez studia da guastafeste, ok Pecco
Marc Marquez campione del mondo, è il titolo della rinascita. Lo spagnolo tornato ai livelli delle super sfide con Valentino Rossi - PROFILO #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/2025/09/28/marc-marquez-campione-mondo-e-il-titolo-rinascita_3d5962fa-b3d8 - X Vai su X
Radio1 Rai. . #MotoGP Doppietta #Ducati alla #Sprint del #JapaneseGP. #Bagnaia è arrivato primo e #Marquez, che deve posticipare i festeggiamenti da campione del mondo, secondo. Terza la #KTM di #Acosta. Il racconto in diretta di Luca Cesaretti #GR1 - facebook.com Vai su Facebook
Marc Marquez campione del mondo, è il titolo rinascita - Marc Marquez a Motegi conquista il nono Mondiale (il settimo nella classe regina), una vittoria, quella conquistata in sella alla Ducati ... Secondo ansa.it
Marquez campione del mondo! Bagnaia vince a Motegi, Marc dietro. "Ora sono in pace" - L'italiano completa il weekend perfetto nel giorno in cui il compagno di squadra chiude il discorso per il titolo mondiale ... Si legge su tuttosport.com