Marquez è campione del Mondo! Guarda l' ultimo giro dello spagnolo

A Motegi è Bagnaia a trionfare, ma la festa è tutta per Marc Marquez, che si laurea campione del mondo per la settima volta in MotoGP, la nona assoluta considerando anche i titoli 125 e Moto2. Lo spagnolo raggiunge così Carlo Ubbiali, Mike Hailwood e Valentino Rossi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

