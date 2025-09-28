A Motegi è Bagnaia a trionfare, ma la festa è tutta per Marc Marquez, che si laurea campione del mondo per la settima volta in MotoGP, la nona assoluta considerando anche i titoli 125 e Moto2. Lo spagnolo raggiunge così Carlo Ubbiali, Mike Hailwood e Valentino Rossi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marquez è campione del Mondo! Guarda l'ultimo giro dello spagnolo