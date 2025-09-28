Marquez è campione del Mondo! Guarda l' ultimo giro dello spagnolo
A Motegi è Bagnaia a trionfare, ma la festa è tutta per Marc Marquez, che si laurea campione del mondo per la settima volta in MotoGP, la nona assoluta considerando anche i titoli 125 e Moto2. Lo spagnolo raggiunge così Carlo Ubbiali, Mike Hailwood e Valentino Rossi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: marquez - campione
MotoGP Catalogna oggi: Marc Marquez vince la 14' sprint dell'anno, Ducati campione Mondiale costruttori
Marc Marquez vince la Sprint del Gp di Catalogna: Bagnaia 14°, Ducati campione costruttori
Marquez ha un ritmo da campione. Bez studia da guastafeste, ok Pecco
MotoGp in Giappone, Marc Marquez arriva secondo ed è campione del mondo 2025. Vince Bagnaia - X Vai su X
Radio1 Rai. . #MotoGP Doppietta #Ducati alla #Sprint del #JapaneseGP. #Bagnaia è arrivato primo e #Marquez, che deve posticipare i festeggiamenti da campione del mondo, secondo. Terza la #KTM di #Acosta. Il racconto in diretta di Luca Cesaretti #GR1 - facebook.com Vai su Facebook
Marc Marquez campione mondo, è il titolo rinascita - Il titolo "più importante" quello della sua rinascita sportiva. Scrive ansa.it
Marquez campione del mondo! Bagnaia vince a Motegi, Marc dietro. "Ora sono in pace" - L'italiano completa il weekend perfetto nel giorno in cui il compagno di squadra chiude il discorso per il titolo mondiale ... Segnala tuttosport.com