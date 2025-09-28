Marotta fa un appello per San Siro | Domani un’occasione unica e una giornata importante per Milano confido nel buon senso Insieme al Milan abbiamo un desiderio

Marotta fa un appello per San Siro: le parole del presidente dell’Inter alla vigilia dal voto per la vendita dello stadio ai due club. Alla vigilia del voto decisivo in consiglio comunale sul futuro di San Siro, Beppe Marotta, presidente dell’ Inter, ha affidato alle colonne de Il Sole 24 Ore un ultimo appello alla politica milanese. Domani, infatti, i consiglieri saranno chiamati a esprimersi sulla delibera relativa alla cessione dello stadio Meazza e delle aree circostanti ai due club meneghini, Inter e Milan. Il dirigente nerazzurro ha sottolineato come il tema non riguardi soltanto le società calcistiche ma l’intera città, che si trova davanti a un passaggio storico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marotta fa un appello per San Siro: «Domani un’occasione unica e una giornata importante per Milano, confido nel buon senso. Insieme al Milan abbiamo un desiderio»

