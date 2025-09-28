Marocchino non ha dubbi | La Juve non mi ha ancora dato quell’idea di compattezza Tudor dovrà ancora lavorare ma sono relativamente d’accordo con le sue parole
Marocchino non ha dubbi dopo il pareggio della Juve contro l’Atalanta: le dichiarazioni dell’ex bianconero. Un pareggio che non scioglie i dubbi. L’ex ala bianconera Domenico Marocchino, intervenuto durante la trasmissione “Il Sabato al 90” su RaiDue, ha offerto un’analisi critica della prestazione della Juventus contro l’ Atalanta. Le sue parole, riportate da TuttoJuve.com, vanno in netta controtendenza rispetto alla visione ottimistica del tecnico Igor Tudor. PAROLE – «Tudor dice che la Juve ha fatto una grande prestazione? Sono relativamente d’accordo. Diciamo che la Juventus nel primo tempo ha avuto un paio di occasioni, però non mi ha ancora dato quell’idea di compattezza, non mi sembrava un blocco ben unito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
