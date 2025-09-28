Mark Wahlberg rivela il segreto del suo successo | La disciplina mi ha dato tutto
La star di Boogie Nights ha sottolineato l'elemento che lui ritiene sia stato fondamentale per costruirsi una solida carriera a Hollywood e non solo. Mark Wahlberg ha individuato nella disciplina la chiave del suo successo in carriera e nella vita in generale. L'attore è famoso anche per le sue rigidi abitudini quotidiane ma ritiene che la disciplina l'abbia aiutato anche nel cinema. Sono noti i suoi riti, come la sveglia all'alba e la routine in palestra estremamente rigida, ma tutto questo programma rigoroso non gli ha portato benefici soltanto per la salute. La disciplina ha aiutato la carriera di Mark Wahlberg a Hollywood Intervistato da Extra, l'attore ha spiegato: "La disciplina mi ha dato molte cose meravigliose nella mia vita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: mark - wahlberg
Infinite: la spiegazione del finale del film con Mark Wahlberg
Spiegazione del finale di infinite con mark wahlberg
Mark Wahlberg in un thriller di rapina: data di uscita su Prime Video e prima immagine
The Departed - Il bene e il male di Martin Scorsese Ho una seria dipendenza nei confronti dei film di Scorsese. Confesso che è un'ottima tecnica per rivedere "The Departed", con Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Mark Wahlberg, Martin Sheen - facebook.com Vai su Facebook
Mark Wahlberg rivela il segreto del suo successo: “La disciplina mi ha dato tutto” - La star di Boogie Nights ha sottolineato l'elemento che lui ritiene sia stato fondamentale per costruirsi una solida carriera a Hollywood e non solo. Secondo movieplayer.it