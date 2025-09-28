Mark Wahlberg rivela il segreto del suo successo | La disciplina mi ha dato tutto

La star di Boogie Nights ha sottolineato l'elemento che lui ritiene sia stato fondamentale per costruirsi una solida carriera a Hollywood e non solo. Mark Wahlberg ha individuato nella disciplina la chiave del suo successo in carriera e nella vita in generale. L'attore è famoso anche per le sue rigidi abitudini quotidiane ma ritiene che la disciplina l'abbia aiutato anche nel cinema. Sono noti i suoi riti, come la sveglia all'alba e la routine in palestra estremamente rigida, ma tutto questo programma rigoroso non gli ha portato benefici soltanto per la salute. La disciplina ha aiutato la carriera di Mark Wahlberg a Hollywood Intervistato da Extra, l'attore ha spiegato: "La disciplina mi ha dato molte cose meravigliose nella mia vita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

