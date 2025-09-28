Loni, 28 settembre 2025 – Forse il suo pregio maggiore è di aver coinvolto i lodigiani nella sua passione per l’arte, tanto da portargliela sull’uscio di casa, in una moltitudine di eventi che, nel sud bassaiolo di Milano, prima non si era mai vista. E quando, sabato scorso, l’amico Andrea Ferrari, ex assessore dell’allora appena nata Provincia di Lodi, gli ha messo tra le mani la targa di un ambito e meritato Premio alla carriera (“Seminatore fecondo di idee e coltivatore instancabile di talenti”), è stato come il naturale appuntamento di un calendario di vita così ricco di passato ma anche di progetti, che nulla ha a che vedere con la malinconia di un definitivo punto d’arrivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Mario Quadraroli, l'arte come missione di vita: "Quella volta in cui Sean Connery mi aiutò ad allestire una mostra"