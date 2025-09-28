Marija Stepanova essere e non essere una parte in causa

Impavida artefice di versi fondati sulla giustapposizione di registri stilistici e idioletti apparentemente incompatibili, Marija Stepanova non è mai arretrata di fronte all’accostamento di sublime e triviale, tragico e ridicolo, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Marija Stepanova, 'in Russia non tornerei' - È una storia di spaesamento, fra sogno e realtà, quella raccontata da Marija Stepanova nel suo nuovo libro 'La sparizione' (Bompiani), appena uscito in Italia. Segnala ansa.it

