Maria De Filippi si trasforma in Orietta Berti e con il Maestro Vessicchio-Fedez travolge Tu Si Que Vales Il duetto Mille diventa virale – VIDEO

Maria De Filippi ieri sera, sabato 27 settembre, ha stupito tutti con un lip-sync perfetto sulle note di “Mille”. La conduttrice e autrice era una perfetta Orietta Berti mentre al suo fianco il Maestro Peppe Vessicchio vestiva i panni di Fedez. L’esibizione è diventata subito virale. Il risultato? Lo show di punta di Canale 5 ha totalizzato 4.024.000 spettatori con uno share del 28.5%, battendo così “Ballando con le stelle” al 2.994.000 spettatori pari al 23%, che ha chiuso la puntata oltre un’ora dopo. Letteralmente LORO!?? #TuSiQueVales pic.twitter.comqpdPFZGUCX — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) September 27, 2025 L'articolo Maria De Filippi si trasforma in Orietta Berti e con il Maestro Vessicchio-Fedez travolge “Tu Si Que Vales”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maria De Filippi si trasforma in Orietta Berti e con il Maestro Vessicchio-Fedez travolge “Tu Si Que Vales”. Il duetto “Mille” diventa virale – VIDEO

In questa notizia si parla di: maria - filippi

Temptation Island, Antonio e Valentina: Il clamoroso retroscena sul lavoro per Maria De Filippi

Litigio con maria de filippi: la confessione choc dopo amici

“Ho litigato con Maria De Filippi”, la confessione choc dopo “Amici”

Milly Carlucci e Maria De Filippi, le primedonne in campo per la sfida tv del sabato sera - X Vai su X

Il talent show condotto da Maria De Filippi in onda domenica alle 14 su Canale5 - facebook.com Vai su Facebook

Maria De Filippi e Vessicchio imitano Fedez e Orietta Berti a Tu Si Que Vales: l’esibizione è virale - La prima puntata di Tu si que vales 2025 ha inaugurato la stagione con una divertente lip- Secondo msn.com

Maria De Filippi e Beppe Vessicchio scatenati a Tú sí que vales imitano Orietta Berti e Fedez, il video virale - A Tú sí que vales Maria De Filippi e Beppe Vessicchio hanno conquistato tutti con l'imitazione di Orietta Berti e Fedez ... Segnala novella2000.it