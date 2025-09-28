Maria De Filippi ad Amici 25 con Irama | Lui era Paranoia e poi A scuola copiavo sempre | Video Witty Tv

Maria De Filippi ad Amici 25 ha svelato, parlando con Irama durante la formazione della nuova classe del talent, che lo aveva soprannominato Paranoia. Irama ha ricordato l’anno in cui era allievo lui con somma gioia. Poco dopo ha anche aggiunto che a scuola era solita copiare. Irama ha detto che anche lui lo faceva negli ultimissimi minuti prima di consegnare. La De Filippi ha poi spiegato che avevano un banco uno sopra l’altro e che sotto di lei c’era una ragazza molto brava e così aveva modo di copiare facilmente e di prendere sempre bei voti. Poi? Il professore se ne è accorto, ha capito che la conduttrice faceva la “furbetta” e ha spostato i banchi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

