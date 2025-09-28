Margherita | il nuovo romanzo di Annalisa Terranova è un racconto di realismo fantastico che ci riporta ai fondamentali
Annalisa Terranova, a lungo giornalista del Secolo d’Italia, ora firma di Libero, è divenuta di recente un volto noto per gli italiani grazie alla frequente partecipazione ai talk show di politica e attualità. Meno nota è però la sua attività di scrittrice, divisa tra saggistica e narrativa. Già autrice di due romanzi “al femminile” ( Vittoria, una storia degli anni Settanta, 2014; Anna come sono tante, 2020), la Terranova ce ne propone ora un terzo: Margherita ( Ianieri Edizioni, 2025, pp. 183, Euro 18,00 ), piuttosto distante dai precedenti, molto realistici, per il suo stare al confine tra una realtà modesta, ordinaria, e la favola e l’apologo mistico-religioso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: margherita - nuovo
Linea Verde Estate, "Tutti i colori del Friuli": in onda il nuovo viaggio nel Pordenonese con Flavio Montrucchio e Margherita Granbassi
Csm: due toghe non votano il nuovo presidente della Cassazione. Polemiche sulla scelta del successore di Margherita Cassano
Cassazione: Pasquale D’Ascola nuovo primo presidente. Succede a Margherita Cassano. Csm spaccato
Questa mattina ho incontrato il nuovo Comandante del Circomare di Santa Margherita Ligure l’Ufficiale Donato Florio che lunedì prossimo subentrerà al Comandante Salvatore Amenta. Li ringrazio per la gradita visita che ricambierò lunedì prossimo in occasi - facebook.com Vai su Facebook
Il Maestro e Margherita, il trailer del nuovo film dal romanzo di Bulgakov - È uscito nelle scorse ore il trailer di Il Maestro e Margherita, il nuovo film che adatta il celebre romanzo di Michail Bulgakov. Secondo tg24.sky.it
Il Maestro e Margherita, cosa sapere sul nuovo film tratto dal romanzo di Bulgakov in sala - evento che porta sul grande schermo il romanzo maledetto di Bulgakov era una trasposizione attesissima. Si legge su tg24.sky.it