Margherita | il nuovo romanzo di Annalisa Terranova è un racconto di realismo fantastico che ci riporta ai fondamentali

Annalisa Terranova, a lungo giornalista del Secolo d'Italia, ora firma di Libero, è divenuta di recente un volto noto per gli italiani grazie alla frequente partecipazione ai talk show di politica e attualità. Meno nota è però la sua attività di scrittrice, divisa tra saggistica e narrativa. Già autrice di due romanzi "al femminile" ( Vittoria, una storia degli anni Settanta, 2014; Anna come sono tante, 2020), la Terranova ce ne propone ora un terzo: Margherita ( Ianieri Edizioni, 2025, pp. 183, Euro 18,00 ), piuttosto distante dai precedenti, molto realistici, per il suo stare al confine tra una realtà modesta, ordinaria, e la favola e l'apologo mistico-religioso.

