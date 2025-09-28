Mare di legalità | le barche confiscate alla mafia salpano verso la Barcolana
BRINDISI - Con la partecipazione delle più importanti autorità civili e militari, venerdì 26 settembre si è svolta la cerimonia legata alla campagna “Mare di legalità”, fortemente voluta dalla Lega Navale Italiana nazionale per rafforzare il proprio impegno per la cultura della legalità. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: mare - legalit
https://www.fuoriporta.info/post/la-campagna-mare-di-legalit%C3%A0-approda-al-porto-rodi-garganico - facebook.com Vai su Facebook
Le barche confiscate agli scafisti portano in Albania doni per i bimbi orfani: “Restituiamo umanità” - Si chiama “Cuori che navigano per amore", la traversata solidale dal Salento all'Albania, organizzata dall'associazione Demetra per la vita di Brindisi ... Lo riporta msn.com