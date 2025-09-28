Marco Mengoni | doppio concerto a Bologna
Due attesissime date per Marco Mengoni, che torna a Bologna il 24 e il 25 ottobre 2025 per salire sul palco dell'Unipol Arena e rendere nuovamente felici i suoi fans. Salito alla ribalta nel 2009 grazie alla vittoria della terza edizione del talent show X Factor, che gli ha dato la possibilità di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
