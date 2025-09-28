Marco Bellavia durissimo su Ballando con le stelle | Manderei Milly Carlucci in pensione
Il commento al vetriolo dell'ex Grande Fratello Vip ed ex conduttore di Bim Bum Bam nei confronti della conduttrice di Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: marco - bellavia
Bim Bum Bam sbarca a teatro con Uan, Manuela Blanchard e Marco Bellavia: “Il sogno? Riabbracciare Bonolis dopo 30 anni”
Bim Bum Bam torna in scena, Manuela Blanchard e Marco Bellavia ripartono con il pupazzo Uan
Grazie #BiancaChiriatti https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/-gazzettamusic/1811165/manuela-blanchard-portiamo-bim-bum-bam-a-teatro-per-chi-vuole-tornare-bambino-tappa-a-lecce-ci-sara-anche-uan.html #marcobellavia #pietroubaldi #anni80 - facebook.com Vai su Facebook
Marco Bellavia durissimo su Ballando con le stelle: “Manderei Milly Carlucci in pensione” - Il commento al vetriolo dell'ex Grande Fratello Vip ed ex conduttore di Bim Bum Bam nei confronti della conduttrice di Ballando con le stelle ... Da fanpage.it