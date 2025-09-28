Marche test per le coalizioni
Già erano le prove di qualifica in vista delle politiche del 2027. Sulla scorta però dagli insondabili riflessi della crisi umanitaria a Gaza, sui consensi agli schieramenti nazionali e persino sul voto locale, le elezioni regionali di autunno stanno diventando le forche caudine per le coalizioni di centrodestra e centrosinistra. A cominciare dalla Marche, che andranno alle urne oggi e domani mattina. Un milione e 300mila aventi diritto di cui nel 2020 hanno votato meno di 800mila. Il conto è presto fatto. A parte la Val d’Aosta al voto oggi, dove sarà il consiglio a scegliere la o il presidente, allo stato attuale le sei regioni al voto sono parimente spartite: Marche, Calabria e Veneto sono governate dal centrodestra; Toscana, Puglia e Campania dal centrosinistra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
