Marche quando i risultati delle elezioni regionali 2025 | l’orario dello spoglio

Ancona, 28 settembre 2025 – Rimangono aperte fino alle 23 nella prima giornata di voto, le urne nelle 1572 sezioni cui sono stati chiamati i 1.330.501 marchigiani per eleggere il presidente della Regione e il nuovo consiglio regionale, che resteranno in carica per i prossimi 5 anni. Le operazioni di voto proseguono anche domani, lunedì 29 settembre, dalle ore 7 alle ore 15. Operazioni di spoglio . Non appena chiuse le urne, alle ore 15 di domani, inizieranno le operazioni di spoglio: seguiremo in tempo reale gli aggiornamenti. Sezioni. Sono 1558 le sezioni ordinarie aperte nei Comuni marchigiani, cui se ne aggiungono 14 allestite nei presidi ospedalieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marche, quando i risultati delle elezioni regionali 2025: l’orario dello spoglio

Marche: Schlein, 'ogni regione fa storia a sé, non credo a estrapolazione nazionale risultati'

Quando escono exit poll, proiezioni e risultati ufficiali delle elezioni regionali di Marche e Valle D'Aosta del 28 e 29 settembre 2025 e dove vederli

Elezioni Marche e Valle d’Aosta in diretta con affluenza e risultati: seggi aperti, ultime news sul voto alle regionali

Elezioni Marche e Valle d’Aosta in diretta, affluenza al 10,59% e al 21,68% alle 12: news sui risultati del voto alle regionali - Le elezioni nelle Marche e Valle d'Aosta in diretta: al voto oggi circa 1 milione e 250mila cittadini per eleggere i nuovi Presidente di regione e rinnovare ... Si legge su fanpage.it

Elezioni Regionali Marche 2025: notizie, aggiornamenti, risultati in tempo reale - Minuto per minuto la tornata elettorale del 28 e 29 settembre per eleggere il presidente della giunta regionale e i componenti e le componenti del consiglio regionale ... Lo riporta rainews.it