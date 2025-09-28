Marche e Valle d’Aosta è il giorno delle elezioni | chiamati al voto un milione e 400mila italiani

Secoloditalia.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono aperte dalle 7 alle 23 di oggi le urne nelle Marche in Valle d’Aosta per il rinnovo dei Consigli regionali. La legge elettorale in Valle d’Aosta affida al Consiglio il compito di eleggere il presidente. Nelle Marche invece saranno i cittadini a poter esprimere la preferenza per il prossimo presidente di Regione. La consultazione elettorale si svolgerà solo nella giornata di oggi nella regione valligiana. In Valle D’Aosta, gli aventi diritto sono 103mila e le votazioni si svolgeranno solo oggi. Chi sono i 5 sfidanti del governatore Acquaroli. Per la regione Marche che conta 1,3 milioni di elettori, i seggi resteranno aperti fino alle 23 di stasera e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 29 settembre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

marche e valle d8217aosta 232 il giorno delle elezioni chiamati al voto un milione e 400mila italiani

© Secoloditalia.it - Marche e Valle d’Aosta, è il giorno delle elezioni: chiamati al voto un milione e 400mila italiani

In questa notizia si parla di: marche - valle

Controlli Antimafia su “impresentabili”, nel mirino una candidatura in Valle d’Aosta e due nelle Marche

Ci sono tre ‘impresentabili’ tra i candidati alle elezioni regionali in Valle d’Aosta e Marche

Scosse sismiche mattutine nel Centro Italia: ML 2.9 nella valle del Tronto, altre lievi tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo

Cerca Video su questo argomento: Marche Valle D8217aosta 232