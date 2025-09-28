Marche e Valle d’Aosta è il giorno delle elezioni | chiamati al voto un milione e 400mila italiani
Sono aperte dalle 7 alle 23 di oggi le urne nelle Marche in Valle d’Aosta per il rinnovo dei Consigli regionali. La legge elettorale in Valle d’Aosta affida al Consiglio il compito di eleggere il presidente. Nelle Marche invece saranno i cittadini a poter esprimere la preferenza per il prossimo presidente di Regione. La consultazione elettorale si svolgerà solo nella giornata di oggi nella regione valligiana. In Valle D’Aosta, gli aventi diritto sono 103mila e le votazioni si svolgeranno solo oggi. Chi sono i 5 sfidanti del governatore Acquaroli. Per la regione Marche che conta 1,3 milioni di elettori, i seggi resteranno aperti fino alle 23 di stasera e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 29 settembre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Controlli Antimafia su “impresentabili”, nel mirino una candidatura in Valle d’Aosta e due nelle Marche
Ci sono tre ‘impresentabili’ tra i candidati alle elezioni regionali in Valle d’Aosta e Marche
Scosse sismiche mattutine nel Centro Italia: ML 2.9 nella valle del Tronto, altre lievi tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo
Elezioni regionali Marche e Valle d'Aosta, alle urne 1,4 milioni di italiani: orari, candidati
Si parte con le Marche e la Valle d'Aosta il 28 e il 29 settembre. Seguono Calabria (5 e 6 ottobre) e Toscana (12 e 13 ottobre). A novembre, tra il 23 e il 24, sarà invece la volta di Campania, Veneto e Puglia