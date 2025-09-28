Marche al voto per scegliere presidente e consiglieri regionali | affluenze exit poll e spoglio - LA DIRETTA

ANCONA - Si svolgeranno domenica 28 e lunedì 29 settembre le votazioni per l'elezione del presidente della Giunta regionale e il rinnovo del Consiglio regionale delle Marche. Sono 1milione e 330mila e 501 i marchigiani chiamati al voto in questa tornata elettorale nelle 1.572 sezioni che saranno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Marche al voto per scegliere presidente e consiglieri regionali: affluenze, exit poll e spoglio - LA DIRETTA - Sarà possibile seguire da remoto gli aggiornamenti delle operazioni e consultare i dati in tempo reale. Secondo anconatoday.it

DIRETTA ELEZIONI REGIONALI 2025 MARCHE E VALLE D’AOSTA/ Dalla sfida Ricci-Acquaroli all’ipotesi riforma voto - Diretta Elezioni Regionali 2025 nelle Marche e in Valle D'Aosta: verso risultati, come si vota e info sul voto, i candidati e l'ipotesi di una riforma ... Segnala ilsussidiario.net