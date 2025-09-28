Marche al voto per la presidenza della Regione alle 12 affluenza al 10,84% | tre punti sotto le regionali del 2020

L’affluenza al voto alle 12 per le elezioni regionali nelle Marche è del 10,84%. Quasi tre punti percentuali in meno rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2020 (13,43%). Il dato più elevato è stato registrato in provincia di Pesaro Urbino (12,71%), segue la provincia di Ascoli Piceno (10,36%), poi Fermo (10,24%), Ancona (9,81%) e Macerata (9,75%). I prossimi dati sull’affluenza verranno diffusi alle 19 e alle 23 di oggi. Il dato finale verrà reso noto domani alle 15, quando saranno definitivamente concluse le operazioni di voto. Il voto, insieme a quello in Valle d’Aosta, è il primo banco di prova per misurare il termometro politico autunnale, anche a livello nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Marche al voto per la presidenza della Regione, alle 12 affluenza al 10,84%: tre punti sotto le regionali del 2020

