Marche al voto | alle 19 l' affluenza è al 30,24%
AGI - In crescita l'affluenza nelle Marche dove si vota per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio regionale. Alle ore 19 si era attestata sul 30,24% in relazione alle 1.572 sezioni dislocate nei cinque comuni capoluoghi (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino) e nei comuni delle rispettive province. Alle 12 aveva votato il 10,59% degli aventi diritto, e cioè 1.330.501 marchigiani, su una popolazione di 1.487.150. I cittadini possono andare a votare fino alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di lunedì 29 settembre: si potranno esprimere fino a due preferenze, di genere diverso, e votare anche il solo candidato, senza la lista; non è consentito il voto disgiunto. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: marche - voto
L’indagine su Ricci a due mesi dal voto nelle Marche, cosa succede ora
I candidati del centrodestra in Veneto, Campania e Puglia arriveranno prima del voto nelle Marche
Balzo di Acquaroli prima del voto: consensi su per il governatore delle Marche
? Nelle Marche sono regolarmente iniziate le operazioni di voto per le Regionali 2025. Alle urne sono chiamati 1.325.689 marchigiani che dovranno eleggere il presidente delle Marche e 30 consiglieri regionali. - X Vai su X
REGIONALI | Marche e valle d'Aosta al voto, seggi aperti dalle 7, alle urne complessivamente poco meno di 1,5 milioni di elettori. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2025/09/27/marche-e-valle-daosta-al-voto-si-scelgono-i-nuovi-governatori_c16ce1 - facebook.com Vai su Facebook
Regionali: nelle Marche, affluenza alle 19 è del 30,24% - In lieve calo rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2020 (32,94%). Come scrive msn.com
Affluenza regionali Marche 2025, alle 19 è al 30,24%: i dati in diretta - Il dato più elevato è stato registrato in provincia di Pesaro (12,35%), segue Fermo (10,90%) poi Ascoli Piceno (10 ... Riporta msn.com