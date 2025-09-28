Marche al voto | alle 19 l' affluenza è al 30,24%

AGI - In crescita l'affluenza nelle Marche dove si vota per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio regionale. Alle ore 19 si era attestata sul 30,24% in relazione alle 1.572 sezioni dislocate nei cinque comuni capoluoghi (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino) e nei comuni delle rispettive province. Alle 12 aveva votato il 10,59% degli aventi diritto, e cioè 1.330.501 marchigiani, su una popolazione di 1.487.150. I cittadini possono andare a votare fino alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di lunedì 29 settembre: si potranno esprimere fino a due preferenze, di genere diverso, e votare anche il solo candidato, senza la lista; non è consentito il voto disgiunto. 🔗 Leggi su Agi.it

