Marc Marquez torna campione del mondo dopo 6 anni e aggancia Valentino Rossi a quota 9
Sono passati 1897 giorni dal Gran Premio di Spagna di MotoGP 2020 ad oggi. Quella gara, ve la ricordate? La prima dopo il lockdown dovuto al Covid-19, doveva segnare la rinascita del Motomondiale e non solo. Quella corsa, dal punto di vista di Marc Marquez, invece, segnò l’inizio di un incubo. La sua caduta in curva 4, con la celeberrima frattura dell’omero destro, ha segnato una pagina nerissima per il Cabroncito che, reduce da 4 titoli nella classe regina consecutivi, e sette negli ultimi otto anni, vide interrompersi la sua epopea. Il suo dominio incontrastato nelle due ruote. Da quel momento in avanti sono arrivate quattro operazioni, tanti mesi passati lontano dalle piste, dubbi a non finire e perfino la sensazione di dovere dire “basta”. 🔗 Leggi su Oasport.it
