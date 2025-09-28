Marc Marquez in Giappone è campione del mondo MotoGp nove titoli come Valentino Rossi | doppietta Bagnaia
Marc Marquez è campione del mondo MotoGp. Oggi, domenica 28 settembre, lo spagnolo della Ducati, grazie al secondo posto nel Gran Premio del Giappone e al sesto posto finale del fratello Alex, ha conquistato il nono titolo iridato in carriera, il settimo in MotoGp, eguagliando Valentino Rossi.La. 🔗 Leggi su Today.it
