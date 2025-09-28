Marc Marquez in Giappone è campione del mondo MotoGp nove titoli come Valentino Rossi | doppietta Bagnaia

Today.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marc Marquez è campione del mondo MotoGp. Oggi, domenica 28 settembre, lo spagnolo della Ducati, grazie al secondo posto nel Gran Premio del Giappone e al sesto posto finale del fratello Alex, ha conquistato il nono titolo iridato in carriera, il settimo in MotoGp, eguagliando Valentino Rossi.La. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marc - marquez

In Repubblica Ceca domina ancora Marc Marquez

MotoGP, Marc Marquez e “Il Sorpasso” ai danni di Valentino Rossi. Può vincere più del Dottore?

Marc Marquez ribalta la MotoGP: ora cambia tutto

marc marquez giappone 232Marc Marquez &#232; campione del mondo: in Giappone vittoria di Bagnaia - Francesco Bagnaia (Ducati) vince il Gran Premio del Giappone, sul circuito di Motegi, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. lapressa.it scrive

marc marquez giappone 232Marc Marquez campione del mondo: in Giappone gli basta il 2° posto dietro un ritrovato Bagnaia - A Motegi festa grande per Marc Marquez: il secondo posto dietro a Bagnaia gli consegna con cinque gare d’anticipo il nono titolo mondiale, il sesto in ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Marc Marquez Giappone 232