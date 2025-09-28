Marc Marquez eroe ma Pecco è tornato MotoGp | le pagelle del Giappone
Motegi, 28 settembre 2025 – Marc Marquez è campione del Mondo e la passerella per il titolo gliela fa Pecco Bagnaia che vince il Gp del Giappone al termine di una gara eroica. Marc Marquez 10. E’ di nuovo il Re della MotoGp. Il voto più che alla sua gara (controllo assoluto della situazione per non fallire il match point) è per tutta la sua stagione. E’ stato il numero uno da subito, dal primo Gp e ha vinto con una tenacia da eroe. Pecco Bagnaia 9,5. Sì, Pecco è tornato. Vince una gara che poteva diventargli l’ennesimo incubo. Il motore che inizia ad andare in fumo a tanti (troppi) giri dalla fine, ma lui non molla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
