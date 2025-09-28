Marc Marquez campione del mondo per la nona volta
In Giappone lo spagnolo chiude secondo, vince Bagnaia MOTEGI (GIAPPONE) - Francesco Bagnaia (Ducati) vince il Gran Premio del Giappone, sul circuito di Motegi, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota italiano completa, quindi, la personale doppietta in un weekend che lo ha visto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: marc - marquez
In Repubblica Ceca domina ancora Marc Marquez
MotoGP, Marc Marquez e “Il Sorpasso” ai danni di Valentino Rossi. Può vincere più del Dottore?
Marc Marquez ribalta la MotoGP: ora cambia tutto
MARC MARQUEZ ha il nono titolo mondiale nelle mani: ecco i risultati da fare per vincerlo nella gara MotoGP di domenica #motogp #japanesegp #motegi #marcmarquez #mm93 #ducati #corsedimoto - X Vai su X
MOTO GP | Bagnaia vince la Sprint in Giappone, secondo Marc Marquez https://gazzettadelsud.it/?p=2105904 - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP 2025. GP del Giappone. La nona di Marquez! Marc è di nuovo campione di MotoGP! - Il fuoriclasse spagnolo torna campione del mondo dopo una stagione trionfante, fatta di vittorie a raffica. Riporta moto.it
MotoGp. Vince Bagnaia, Marc Marquez campione del mondo - Francesco Bagnaia ha vinto il gp del Giappone, secondo Marc Marquez, che è il nuovo campione del mondo della classe MotoGP a cinque gran premi dal termine della stagione. Da rainews.it