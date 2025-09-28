Marc Marquez campione del mondo per la nona volta

In Giappone lo spagnolo chiude secondo, vince Bagnaia MOTEGI (GIAPPONE) - Francesco Bagnaia (Ducati) vince il Gran Premio del Giappone, sul circuito di Motegi, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota italiano completa, quindi, la personale doppietta in un weekend che lo ha visto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

marc marquez campione mondoMotoGP 2025. GP del Giappone. La nona di Marquez! Marc è di nuovo campione di MotoGP! - Il fuoriclasse spagnolo torna campione del mondo dopo una stagione trionfante, fatta di vittorie a raffica. Riporta moto.it

marc marquez campione mondoMotoGp. Vince Bagnaia, Marc Marquez campione del mondo - Francesco Bagnaia ha vinto il gp del Giappone, secondo Marc Marquez, che è il nuovo campione del mondo della classe MotoGP a cinque gran premi dal termine della stagione. Da rainews.it

