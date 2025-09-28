marc marquez campione del mondo motogp bagnaia vince il gp giappone 2025

Marc Marquez si è laureato campione del mondo per la nona volta in carriera, la settima in MotoGp. Al pilota spagnolo è bastato arrivare secondo nel Gp del Giappone per far festa in virtù del sesto posto finale del fratello Alex. A Motegi è festa totale per la Ducati, con la vittoria di Pecco Bagnaia che bissa così il trionfo di ieri nella sprint. Completa il podio Joan Mir con la Honda, terzo davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi. Il dominio di Marquez lungo una stagione. Dominare è un atto di forza ma farlo su se stessi è il vero potere. Dopo anni segnati da infortuni e difficoltà, nel corso dei quali ha anche pensato di chiudere il gas, spegnere il motore, scendere di sella e fare altro, Marc Marquez ha dimostrato nel suo lungo percorso di rinascita che nel motorsport fare il ‘cannibale’ e stracciare la concorrenza non è mai un caso: servono organizzazione, talento e una dedizione totale al successo coniugata con il sacrificio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

