Marc Marquez campione del mondo | in Giappone gli basta il 2° posto dietro un ritrovato Bagnaia

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Motegi festa grande per Marc Marquez: il secondo posto dietro a Bagnaia gli consegna con cinque gare d’anticipo il nono titolo mondiale, il sesto in MotoGP. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marc - marquez

In Repubblica Ceca domina ancora Marc Marquez

MotoGP, Marc Marquez e “Il Sorpasso” ai danni di Valentino Rossi. Può vincere più del Dottore?

Marc Marquez ribalta la MotoGP: ora cambia tutto

marc marquez campione mondoMotoGP 2025. GP del Giappone. La nona di Marquez! Marc è di nuovo campione di MotoGP! - Il fuoriclasse spagnolo torna campione del mondo dopo una stagione trionfante, fatta di vittorie a raffica. Come scrive moto.it

marc marquez campione mondoMotoGp. Vince Bagnaia, Marc Marquez campione del mondo - Francesco Bagnaia ha vinto il gp del Giappone, secondo Marc Marquez, che è il nuovo campione del mondo della classe MotoGP a cinque gran premi dal termine della stagione. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Marc Marquez Campione Mondo