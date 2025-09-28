marc marquez campione del mondo bagnaia vince in giappone

Motegi incorona di nuovo Marc Márquez. Con il secondo posto nel Gran Premio del Giappone, lo spagnolo della Ducati ha messo in cassaforte il settimo titolo mondiale in MotoGP, il nono complessivo nel Motomondiale. Un traguardo che lo porta ad affiancare Valentino Rossi nell’albo d’oro e che ha un valore storico: mai nessuno era riuscito a tornare campione nella classe regina a più di cinque anni dall’ultimo trionfo, datato 2019. Rinato. Risorto. Semplicemente imbattibile. La gara sul circuito di Motegi ha visto dominare Francesco Bagnaia. Il piemontese, reduce da una stagione tormentata e segnata da errori e sfortuna, ha ritrovato il sorriso con una vittoria sofferta ma netta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

