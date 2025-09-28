Marc Marquez campione del mondo Bagnaia vince in Giappone
Motegi incorona di nuovo Marc Márquez. Con il secondo posto nel Gran Premio del Giappone, lo spagnolo della Ducati ha messo in cassaforte il settimo titolo mondiale in MotoGP, il nono complessivo nel Motomondiale. Un traguardo che lo porta ad affiancare Valentino Rossi nell’albo d’oro e che ha un valore storico: mai nessuno era riuscito a tornare campione nella classe regina a più di cinque anni dall’ultimo trionfo, datato 2019. Rinato. Risorto. Semplicemente imbattibile. La gara sul circuito di Motegi ha visto dominare Francesco Bagnaia. Il piemontese, reduce da una stagione tormentata e segnata da errori e sfortuna, ha ritrovato il sorriso con una vittoria sofferta ma netta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: marc - marquez
In Repubblica Ceca domina ancora Marc Marquez
MotoGP, Marc Marquez e “Il Sorpasso” ai danni di Valentino Rossi. Può vincere più del Dottore?
Marc Marquez ribalta la MotoGP: ora cambia tutto
Marc Marquez campione del mondo, è il titolo della rinascita. Lo spagnolo tornato ai livelli delle super sfide con Valentino Rossi - PROFILO #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/2025/09/28/marc-marquez-campione-mondo-e-il-titolo-rinascita_3d5962fa-b3d8 - X Vai su X
Bagnaia scatta dalla pole, Marc Marquez insegue per il sogno (iridato): a Motegi si accende la sfida Seguila in diretta su LiveGP ? Giorgia Guarnieri - facebook.com Vai su Facebook
Marc Marquez campione del mondo, è il titolo rinascita - Marc Marquez a Motegi conquista il nono Mondiale (il settimo nella classe regina), una vittoria, quella conquistata in sella alla Ducati ... Si legge su ansa.it
Marquez campione del mondo, Ducati in festa: museo aperto - gratis - con la Desmosedici GP25 da ammirare! - Lo spagnolo eguaglia adesso Valentino e, per celebrare l’impresa, il Museo di Borgo Panigale apre gratuitamente oggi dalle ... insella.it scrive