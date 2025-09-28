Maratonina dei Borghi grande successo per la 19esima edizione

La 19esima edizione della Maratonina dei Borghi – Città di Pordenone si è rivelata un successo su tutta la linea. Domenica 28 settembre, la competizione internazionale certificata Fidal (lunga 21,097 km) ha registrato il miglior risultato degli ultimi anni per partecipazione, con ben 640 iscritti. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

