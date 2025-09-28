Maratonina dei Borghi grande successo per la 19esima edizione
La 19esima edizione della Maratonina dei Borghi – Città di Pordenone si è rivelata un successo su tutta la linea. Domenica 28 settembre, la competizione internazionale certificata Fidal (lunga 21,097 km) ha registrato il miglior risultato degli ultimi anni per partecipazione, con ben 640 iscritti.
Domenica 28 settembre dalle ore 9:30 torna la "Maratonina dei Borghi", una gara podistica internazionale di 21 km attraverso parchi e quartieri cittadini. Dalle 6:00 alle 12:30 obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale in diverse aree della città.
Acquaviva Picena, grande successo per la 4^ Maratonina della Fortezza - ACQUAVIVA PICENA – Successo organizzativo e di partecipazione pe la Maratonina della Fortezza, svoltasi lo scorso 6 settembre e arrivata ormai alla quarta edizione.