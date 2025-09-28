Maratoneta con 6 bypass l’incredibile storia di Lorenzo | Da New York a Sydney
Ferrara, 28 settembre 2025 – “Non corro per scappare dalla morte, ma per abbracciare la vita”. Una delle ultime frasi dette da Lorenzo Lo Preiato nell’intervista in Sala Estense, fatta da Nicola Bianchi, vicecaposervizio del Carlino nell’ambito del festival dello Sport. Una verità disarmante che spesso viene messa in secondo piano, per dare spazio alle tragedie e ai momenti difficili che ognuno di noi vive. Eppure la storia di un consulente finanziario di Bologna che a 42 anni scopre di dover iniziare da capo, potrebbe forse cambiare le carte in tavola. “Stavo svolgendo le classiche visite mediche per poter giocare a tennis a livello agonistico, ma in quel momento mi hanno detto che c’era qualcosa che non andava. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it