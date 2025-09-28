Botta e risposta sull’onda dell’ironia tra Mara Venier e Enrico Brignano nella puntata odierna domenica 28 settembre di “Domenica In”. L’attore romano ha presentato lo spettacolo “I sette re di Roma “, ma poi si è parlato anche della famiglia e del privato. “Lo spettacolo è un omaggio alla mia città, un amore che a volte ho anche odiato. – ha detto Brignano – Ho fatto spettacoli come Sono romano ma non è colpa mia, che ebbero molto successo. Mi esibii anche all’Arena di Verona, quando ancora si parlava di tricolore da bruciare o di Padania libera. Tu sei di zona Mara, capisci”. Ma la conduttrice ha specificato che è di Venezia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mara, sei di quella zona, massa de ‘mbriaconi che ce l’aveva sempre duro. Perché l’alcol fa quest’effetto”: la battuta di Enrico Brignano a Domenica In