Mara sei di quella zona massa de ‘mbriaconi che ce l’aveva sempre duro Perché l’alcol fa quest’effetto | la battuta di Enrico Brignano a Domenica In

Ilfattoquotidiano.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Botta e risposta sull’onda dell’ironia tra Mara Venier e Enrico Brignano nella puntata odierna domenica 28 settembre di “Domenica In”. L’attore romano ha presentato lo spettacolo “I sette re di Roma “, ma poi si è parlato anche della famiglia e del privato. “Lo spettacolo è un omaggio alla mia città, un amore che a volte ho anche odiato. – ha detto Brignano – Ho fatto spettacoli come Sono romano ma non è colpa mia, che ebbero molto successo. Mi esibii anche all’Arena di Verona, quando ancora si parlava di tricolore da bruciare o di Padania libera. Tu sei di zona Mara, capisci”. Ma la conduttrice ha specificato che è di Venezia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

