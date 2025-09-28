’Manualetto’ missione compiuta | Così abbiamo ridato vita a un capannone abbandonato

Dentro un capannone abbandonato della Darsena - le luci a led, e i muri ricoperti da teloni verdi - si è tenuto venerdì l’incontro con la relatrice dell’Onu Francesca Albanese. Quello che molti dei cittadini che sono accorsi per ascoltarla non sapevano è che stavano entrando in uno degli spazi abbandonati a cui il festival Manualetto ha ridato vita. Nato come scommessa, dalla collaborazione tra lo studio di architetti Denara e l’associazione teatrale Studio Doiz, il festival itinerante, che si conclude oggi, porta nei luoghi abbandonati della città eventi di teatro, musica, dj-set e talk. Ogni anno, per Manualetto viene creata un’installazione architettonica temporanea: un ponte per collegare i luoghi inaccessibile, un canocchiale che punti su una ex fabbrica abbandonata, delle camere da letto per sentire la Darsena come. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

