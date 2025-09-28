Mantis di Netflix entra nella top 10 dopo pochi giorni dalla sua uscita
Il successo delle produzioni coreane continua a conquistare il pubblico internazionale, con nuovi titoli che si affermano tra le preferenze degli spettatori di tutto il mondo. In particolare, un recente film ha scalato rapidamente le classifiche di Netflix, entrando nella top 10 delle pellicole più viste sulla piattaforma. Questo articolo analizza i dettagli della produzione, il suo impatto e la presenza di attori noti del panorama sudcoreano. il film “Mantis” conquista la classifica di netflix. una trama ricca di azione e suspense. “ Mantis “, diretto da Lee Tae-sung, rappresenta un thriller d’azione che segue le vicende di un assassino professionista noto come Mantis. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: mantis - netflix
Mantis: trama, cast e finale del film disponibile su netflix
Dal 26 settembre è disponibile su #Netflix il film #Mantis #MantisNetflix: http://emozionialcinema.it/2025/09/mantis-dal-26-settembre-su-netflix.html… Vai su X
Novità del 26 settembre 5 nuovi titoli sono stati aggiunti oggi: ? Monster High (stagione 3) ? Ángela (serie Tv) ? Mantis (film) ? French Lover (film) ? Ruth & Boaz (film) Elenco completo delle nuove uscite su https://www.netflixlovers.it - facebook.com Vai su Facebook
Mantis: tutto sul nuovo thriller sudcoreano di Netflix - Sta per approdare su Netflix "Mantis", un nuovo film coreano che promette di conquistare gli amanti dell’action thriller. Da today.it
Yim Si Wan, Park Gyu Young, And Jo Woo Jin Are Deadly Assassins Fighting For The Top Spot In New Film “Mantis” - “Mantis” is an action film that centers on Mantis (Yim Si Wan), a top- Lo riporta soompi.com