Manovra Salvini vuole 5 miliardi di euro dalle banche Tajani lo attacca | È una tassa da Unione Sovietica

La proposta della Lega di introdurre un contributo da 5 miliardi sugli extraprofitti delle banche scatena lo scontro con Forza Italia. Tajani: "Idea sovietica, nessuna tassa se siamo al governo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: manovra - salvini

Manovra, Salvini: convinto che banche daranno contributo, vedrò gli Ad

BASTOSTA CICLISTI: ufficiale, da Agosto se sgarri in strada ti tolgono i punti… della patente I Salvini approva la manovra

Manovra, Salvini punta sulla rottamazione: un altro regalo agli evasori

VECCHIE FOTO ED INTRIGHI. CHI MANOVRA LA FOTO CESAREO-SALVINI: STRATEGIA POLITICA O COLPO BASSO? - X Vai su X

Manovra, obiettivo Giorgetti taglio tasse. Salvini torna a ‘punzecchiare’ le banche - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, Salvini vuole 5 miliardi di euro dalle banche, Tajani lo attacca: “È una tassa da Unione Sovietica” - La proposta della Lega di introdurre un contributo da 5 miliardi sugli extraprofitti delle banche scatena lo scontro con Forza Italia ... fanpage.it scrive

Manovra, la Lega vuole un contributo di 5 miliardi dalle banche «per sostenere famiglie e imprese». Tajani: «Roba da Unione Sovietica» - Lo ha calcolato il gruppo economico della Lega che Matteo Salvini ha consultato per formalizzare una proposta per intervenire sugli extraprofitti dei maggiori istituti di credito. Lo riporta msn.com