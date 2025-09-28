Mano chiusa nello sbarramento dopo l' aggressione del detenuto | agente in ospedale

Pisatoday.it | 28 set 2025

"E' successo ancora una volta". E' il sindacato Uil Pa Polizia Penitenziaria a denunciare che ieri sera, 27 settembre, "verso le 18.30 circa, un agente mentre era di servizio nel reparto Giudiziario e cercava in tutti i modi di far rientrare un detenuto di nazionalità Gambiano nella sezione di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

