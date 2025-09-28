Manna | Ha ragione Conte sul mercato La crescita del Napoli passa dalla crescita dei nuovi calciatori

Il ds del Napoli Giovanni Manna ai microfoni di Dazn prima di Milan-Napoli. Gli chiedono subito delle parole di Conte sul mercato )«il mercato importante è un’altra cosa»). «È assolutamente così, lo abbiamo già detto lo scorso anno, avevamo la necessità di allungare la rosa. Nella fase iniziale stiamo giocando quasi con gli stessi giocatori dello scorso anno. Abbiamo comprato nove giocatori, Devono giocare. Ci vuole pazienza. La crescita del Napoli passa dalla crescita di questi giocatori. Non bisogna essere negativi se qualcosa dovesse andare male. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Manna: «Ha ragione Conte sul mercato. La crescita del Napoli passa dalla crescita dei nuovi calciatori»

In questa notizia si parla di: manna - ragione

La litania di Conte sul mercato è la solita strategia della tensione: ma non era un tutt’uno con Manna e De Laurentiis? Quello di Conte è un algoritmo comunicativo: va perpetuato il miracolo. Se ne faccia una ragione: per la Serie A il mercato del Napoli è stato - facebook.com Vai su Facebook

Sterling al Napoli, Manna vuole regalare un esterno a Conte: vive le piste di Chiesa e Grealish - Giovanni Manna vuole regalare un altro esterno offensivo ad Antonio Conte dopo Lang: si fa largo la pista Sterling ma per il mercato del Napoli sono sempre vive le piste che portano Chiesa e Grealish. Secondo fanpage.it

Napoli, non c’è pace per Manna: positivo all’alcoltest dopo il compleanno di Conte, patente ritirata - Negli scorsi giorni era infatti venuta fuori la notizia della rottura del tendine d’Achille (e conseguente intervento) mentre faceva ... Si legge su ilfattoquotidiano.it