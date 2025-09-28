Manna deciso sulla sfida dei partenopei contro il Milan | Vogliamo difendere lo scudetto Inter sempre forte…
Manna sulla Serie A: il direttore sportivo azzurro sottolinea la crescita dei nuovi arrivati e l’obiettivo di confermare il titolo per il Napoli di Conte. Intervistato da DAZN poco prima del fischio d’inizio di Milan Napoli, il direttore sportivo degli azzurri Giovanni Manna ha fatto il punto sulla stagione in corso e sugli obiettivi della squadra guidata da Antonio Conte, tornata protagonista dopo il tricolore conquistato lo scorso anno. Il dirigente ha sottolineato l’importanza di ampliare le rotazioni e di dare tempo ai nuovi innesti per inserirsi: «Avevamo bisogno di allungare la rosa, in questa fase iniziale giochiamo praticamente con la stessa rosa dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Internews24.com
Manna: «Coi nuovi serve pazienza, non negatività. Vogliamo difendere lo scudetto. Io legato ad Allegri» - Le parole del direttore sportivo del Napoli Minuti carichi di tensione a San Siro, dove sta per ... Segnala calcionews24.com
Napoli, Manna: "Vogliamo difendere lo Scudetto. Nuovi acquisti? Ci vuole pazienza" - Il direttore sportivo del Napoli parla prima della sfida con il Milan: ambizioni Scudetto e non solo, le dichiarazioni. Si legge su msn.com