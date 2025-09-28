Manifestazione benefica Oltre 400 in pigiama La corsa è un successo

Grande partecipazione e forti emozioni per la Pigiama Run, l’evento benefico organizzato da Cema Next a sostegno della Lilt che l’altro ieri ha colorato le vie di Ferrara con una festosa corsa in pigiama. La partenza, avvenuta alle 18.30 da largo Castello, proprio di fronte al simbolo della città, il Castello estense, ha voluto sottolineare l’importanza cittadina dell’iniziativa, che ha visto la partecipazione di quasi 400 iscritti, tra adulti, famiglie e tanti bambini. A dare il via ufficiale alla corsa con il taglio del nastro, è stata l’assessore Cristina Coletti, a testimonianza del supporto delle istituzioni locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione benefica. Oltre 400 in pigiama. La corsa è un successo

