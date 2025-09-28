Maniaco scatta foto sotto alla gonna di una ragazza lei lo insegue e viene picchiata
Un maniaco. Con il proprio smartphone ha scattato una foto sotto alla gonna di una ragazza. L'upskirt non è sfuggito alla vittima che ha rincorso l'uomo ma è stata aggredita e poi costretta alle cure dell'ospedale.Maniaco alla fermata della metroI fatti sono accaduti alla fermata Lepanto della. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: maniaco - scatta
Cucciolo di #cinghiale preso a sassate da un gruppo di minorenni: scatta la denuncia - facebook.com Vai su Facebook